Trump für Marihuana-Legalisierung in Florida

"Ob es den Menschen gefällt oder nicht, es wird passieren"

Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat seine Unterstützung für die Legalisierung von Marijuana für den Freizeitgebrauch im US-Bundesstaat Florida bei einer Volksabstimmung signalisiert. "Ob es den Menschen gefällt oder nicht, es wird passieren", sagte der frühere US-Präsident am Samstag in seinem Onlinedienst Truth Social. In Florida, wo Trump lebt, wird bei der Präsidentschaftswahl am 5. November auch über eine entsprechende Initiative abgestimmt.

Niemand sollte in Florida ein Krimineller sein, "wenn dies in so vielen Staaten legal ist", fuhr Trump fort. "Wir müssen keine Leben ruinieren und Steuergelder verschwenden, indem wir Erwachsene verhaften", die nur für sich persönlich gedachte Mengen bei sich trügen.

Marihuana ist auf der Ebene der Bundesstaaten schon in großen Teilen der USA legalisiert. Drei Viertel der US-Bürger leben in Staaten, in denen es entweder nur für den medizinischen Gebrauch oder für den medizinischen sowie den Freizeitnutzen legal ist. Umfragen zufolge sind es vor allem die jüngeren Wähler, die eine Entkriminalisierung von Marihuana befürworten - eine Wählerschicht, die zuletzt stärker in Richtung Trumps demokratischer Rivalin, der US-Vizepräsidentin Kamala Harris, rückte.

DeSantis dagegen

Floridas Gouverneur Ron DeSantis ist gegen die Initiative zur Legalisierung von Marihuana. "Die vorgeschlagene Änderung würde Florida zu San Francisco oder Chicago machen", erklärte DeSantis und wies daraufhin, dass sein Bundesstaat Marihuana zu medizinischen Zwecken erlaube. "Wir müssen unsere Straßen sauber halten."

Trump signalisierte am Samstag zwar seine Unterstützung - zugleich jedoch drängte er zur Annahme von Gesetzen gegen Cannabis-Konsum in der Öffentlichkeit, "damit wir nicht überall Marihuana riechen, so wie es in vielen von den Demokraten regierten Städten der Fall ist", erklärte der Republikaner.

In seinem siegreichen Wahlkampf im Jahr 2016 nahm Trump bezüglich des Themas eine tolerante Position ein und sagte wiederholt, er werde die Sache in der Hand der lokalen Behörden lassen. Einmal im Weißen Haus angekommen, sagte Trump nur noch wenig dazu, unterstützte aber einige der strikten Positionen seines ersten Justizministers Jeff Sessions.