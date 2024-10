Trump im Visier chinesischer Hacker

US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump und sein Vizepräsidentschaftskandidat JD Vance sind einem Zeitungsbericht zufolge ins Visier chinesischer Hacker geraten.

Die Hacker seien in das System des US-Telekommunikationskonzerns Verizon eingedrungen und hätten es auf mehrere Personen innerhalb und außerhalb der Regierung abgesehen, darunter Trump, berichtete die "New York Times" am Freitag. Ob Telefonate abgehört wurden, sei noch Gegenstand von Ermittlungen.

Trumps Wahlkampfteam sei über den Angriffsversuch informiert worden. Von Trumps Wahlkampfteam war zunächst keine Stellungnahme zu dem Bericht zu erhalten.