Trump plant Veranstaltung am Samstag im Weißen Haus

Medienbericht: US-Präsident wird persönlich anwesend sein.

Washington. US-Präsident Donald Trump plant einem Medienbericht zufolge am Samstag eine Veranstaltung im Weißen Haus. Trump werde dabei persönlich anwesend sein, berichtete der Nachrichtensender CNN am Freitag unter Berufung auf Präsidialamtskreise. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt. Zuvor hatten Insider erklärt, Trump werde nicht wie ursprünglich angekündigt am Wochenende Wahlauftritte in Pennsylvania und Florida absolvieren.

Trump hatte vor einer Woche einen positiven Corona-Test bekanntgeben und wurde zwischenzeitlich im Krankenhaus behandelt. Er liegt vor der Wahl am 3. November in Umfragen zurück.