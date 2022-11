Trump startet Wahl-Schlacht

Ex-Präsident Donald Trump verkündete seine dritte Kandidatur für das Weiße Haus.

Palm Beach. Es könnte ein Verzweiflungsschlag gewesen sein, um seine Zukunft zu retten. Denn Trump gilt bei der eigenen Republikaner-Partei als Auslaufmodell. Er wird für das enttäuschende Abschneiden bei den jüngsten Zwischen­wahlen verantwortlich gemacht. Viele „seiner“ Kandidaten floppten.

Trump wollte sich auch den Glanzmoment nicht nehmen lassen: Unter Kristalllustern trat er im barocken Ballsaal seines Florida-Resorts Mar-a-Lago vor Getreue, die es bei der 63 Minuten langen Rede von den Goldstühlen riss. „Das Comeback Amerikas beginnt jetzt“, tönte er. Und spulte die Errungenschaften seiner Amtszeit herunter – mit argen Übertrei­bungen und glatten Lügen. Etwa: Diktatoren rund um die Welt hätten Amerika und ihn persönlich „respektiert“ und wären so in Schach gehalten worden.

Kritik. Trumps demokratischer Nachfolger Joe Biden (79) hätte aus der unter ihm einst „glorreichen Nation“ eine „Lachnummer“ gemacht, illegale Einwanderer würden das Land in eine Drogenhölle verwandeln. Und der Ukrainekrieg? Den hätte es unter ihm nie gegeben. Es hagelte auch wilde Wahlversprechen (Todesstrafe für Drogendealer, US-Flagge am Mars etc.)

Vor dem Resort feierten getreue Anhänger den Start von „Trump 2024“, 721 Tage vor dem Wahltag … Trump will mit seinem extrem frühen Antreten Rivalen wie Florida-Gouverneur Ron DeSantis in Schach halten. Und er sucht Schutz vor strafrechtlichen Anklagen: Sollten die Handschellen klicken, könnte er „politische Motive“ von Bidens Justizministerium anprangern.