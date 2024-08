Trump-Vize blamiert sich in Donut-Laden

Das war eine peinlicher Auftritt von J. D. Vance, Donald Trumps Kandidat für den Vizepräsidenten.

Das wird den Wahlkampfstrategen im Team von Donald Trump gar nicht recht sein.

Auf Stimmenfang

Aktuell geht ein Video viral, in dem sich Trumps Vizekandidat bis auf die Knochen blamiert. J. .D. Vance (40) sucht Kontakt zu seinen Wählern, was dann aber gehörig schief geht. In einem Donut-Laden wurde er gefilmt und er zeigte sich nicht von seiner besten Seite.

JD Vance had a very awkward visit to a donut shop in Georgia earlier. Trust us, it’s worse than you even think. pic.twitter.com/Fnohh0bKUf — MeidasTouch (@MeidasTouch) August 22, 2024

Video geht viral

Im heiß bitter umkämpften Georgia machte Vance Bilder in dem Donut-Laden „Holt’s Sweet Shop“. Er will damit sichtlich Volksnähe demonstrieren. Doch die Ffrau, die hinter dem Donut-Laden steht, will sich so gar nicht für den Wahlkampf des Republikaners einspannen lassen. Vance wurde bei seinem-Wackel-Auftritt gefilmt. Auf X haben das Video schon über 1 Million Leute gesehen.

"Schneidet sie raus"

Auf dem Video sieht und hört man J.D. Vance: „Der Zoo ist in die Stadt gekommen“, sagt er zu einer Verkäuferin. Doch die will nicht mitspielen. Und dann ist Vance erneut zu hören: „Die Dame will nicht gefilmt werden, also schneidet sie einfach raus.“ Als niemand auf ihn eingeht, stellt Vance sich vor: „Ich bin J.D. Vance. Ich kandidiere für den Posten des Vizepräsidenten.“ Die dürftige Antwort der Verkäuferin: „Ok.“