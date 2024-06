Trump vs. Biden: Duell heute live auf oe24.TV

Erste Präsidenten-Debatte startet um 3 Uhr früh

Spannend. Vier Monate vor der US-Wahl im November treffen sie heute Nacht zum ersten Mal im TV aufeinander: US-Präsident Joe Biden und Ex-US-Präsident Donald Trump. Eines ist schon jetzt klar: Hier werden die Fetzen fliegen! Der Wahlkampf in den USA geht gerade richtig los. Zwar werden die beiden Kandidaten erst im Juli bzw. August offiziell von ihren Parteien – Biden für die Demokraten, Trump für die Republikaner – nominiert, doch schon jetzt treffen sie aufeinander und duellieren sich vor Millionen im TV.

Live. Ausgestrahlt wird das erste Präsidenten-Duell in den USA am 27. Juni um 21.00 Uhr Ortszeit von CNN. Nach unserer Ortszeit ist das in der Nacht von heute auf morgen um 3.00 Uhr in der Früh – live auf oe24.TV.

Gewählt wird dann am 5. November. Das Match ist richtig eng. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet. In Umfragen sind Trump und Biden nahezu gleichauf. Der bessere Redner könnte hier schon jetzt für die Wahl punkten.