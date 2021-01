Trump will nicht an Bidens Amtseinführung teilnehmen

Trump schrieb auf Twitter: ''An alle, die gefragt haben, ich werde nicht zur Inauguration am 20. Januar gehen.''

Der amtierende US-Präsident Donald Trump will nicht an der feierlichen Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden am 20. Jänner teilnehmen. Trump teilte via Twitter mit: "An alle, die gefragt haben, ich werde nicht zur Inauguration am 20. Januar gehen."

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

Als erster Amtsinhaber seit 150 Jahren

Trump hatte noch am Donnerstagabend in einem Video versprochen, sich auf eine "geordnete" und "nahtlose" Amtsübergabe konzentrieren zu wollen. Er wäre nach Angaben der Nachrichtenagentur AP der erste Präsident seit Andrew Johnson im Jahr 1869, der nicht der Vereidigung seines Nachfolgers beiwohnt. Mit Johnson hat Trump die Erfahrung eines Amtsenthebungsverfahrens gemeinsam.

Der Demokrat Biden hatte die US-Präsidentschaftswahl am 3. November gegen Trump gewonnen. Seit der Erstürmung des Kapitols in Washington durch militante Trump-Anhänger am Mittwoch steht der abgewählte Amtsinhaber massiv unter Druck. Die demokratische Führung des Kongresses forderte am Donnerstag seine sofortige Entfernung aus dem Amt. Sollte Vizepräsident Mike Pence Trump nicht für amtsunfähig erklären, werde man ein neuerliches Amtsenthebungsverfahren einleiten, hieß es von Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi und dem künftigen Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer.