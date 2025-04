Trumps "Befreiungstag": Diese Zölle richten sich gegen Europa

US-Präsident Donald Trump hält seine Rede über Zölle, die er verhängen will.

Seine Rede startete im Rosengarten des Weißen Hauses statt. Dort kündigte er an, er werde ein Dekret für sogenannte reziproke Zölle "für die ganze Welt" unterzeichnen.

Das sind die Trump-Zölle:

20 Prozent gegen die EU

34 Prozent gegen China

Heftige Bier-Zölle

Fest steht bereits: Es gibt 25 Prozent Zölle gegen unser Bier! Das gab das Handelsministerium am Mittwoch im US-Bundesanzeiger im Rahmen einer Erweiterung von bereits angekündigten Aufschlägen auf Aluminiumprodukte bekannt. Zudem werden nun auch leere Alu-Dosen von den Maßnahmen erfasst, die ab Freitag um 0.01 Uhr (US-Ostküstenzeit; 06.01 Uhr MESZ) gelten sollen.

"Goldene Zeitalter der USA"

Bei seiner großen Rede sprach Trump vom sogenannten „Befreiungstag“, der die US-Industrie wiederbeleben solle. Es sei außerdem der Tag, „an dem Amerika wieder reich wird“. Trump weiter: „Das Goldene Zeitalter der USA wird zurückkommen.“

Trump bei seiner Rede:

25 Prozent Zölle auf Autos

Jetzt auch fix: „Ab Mitternacht werden wir einen 25 Prozent Zölle auf alle im Ausland gefertigten Autos erheben", so der US-Präsident. So rechtfertig Trump seinen Zoll-Hammer: „Sie machen das mit uns. Und wir machen das mit ihnen.“

America first

Trumps ganz klarer Devise: America first - das sagt er auch in seiner Zoll-Rede: „Wir müssen uns um unsere eigenen Leute kümmern. Und wir werden uns um unsere eigenen Leute zuerst kümmern.“ Wenn es nach dem US-Präsidenten geht, dann ist jetzt Schluss damit, dass sich die USA um "Länder rund um die Welt" kümmern, wie es Trump in seiner Rede nannte.

"Geplündert und vergewaltigt"

Jetzt wird es heftig von Trump. Den Handelspartnern der USA wirft er vor, das Land „geplündert und vergewaltigt“ zu haben.

Die ganze Liste der neue US-Zölle gegen die Welt:

Vietnam: 46 Prozent

Taiwan: 32 Prozent

Japan: 24 Prozent

India: 26 Prozent

Südkorea: 25 Prozent

Thailand: 36 Prozent

Schweiz: 31 Prozent

Indonesien: 32 Prozent

Malaysia: 24 Prozent

Kambodscha: 49 Prozent

Vereinigtes Königreich: 10 Prozent

Südafrika: 30 Prozent

Brasilien: 10 Prozent

Bangladesch: 37 Prozent

Singapur: 10 Prozent

Israel: 17 Prozent

Philippinen: 10 Prozent

Chile: 10 Prozent

Australien: 10 Prozent

Pakistan: 29 Prozent

Türkei: 10 Prozent

Sri Lanka: 44 Prozent

Kolumbien: 10 Prozent

So funktionieren die Zölle

Ein Importzoll funktioniert ähnlich wie eine Steuer. Sie muss vom importierenden Unternehmen gezahlt werden - in diesem Fall also von den Unternehmen in den USA. Es gilt als wahrscheinlich, dass die importierenden Firmen die höheren Kosten nicht einfach selbst übernehmen. Sie dürften sie an die Verbraucher weitergeben - die Preise steigen so, und die Inflation könnte wieder angeheizt werden. Trumps Ziel ist, US-Unternehmen davon abzuhalten, Produkte aus dem Ausland einzuführen. Das soll langfristig den Produktionsstandort USA fördern.

Da mit Gegenzöllen gerechnet wird und auf die exportierenden Unternehmen Umsatzeinbußen zukommen dürften, könnte dies zu einem Rückgang der Produktion und möglichen Stellenstreichungen führen, was die Wirtschaft insgesamt belasten kann. Ein eskalierender Handelskonflikt zwischen den USA und der EU wird daher auch für europäische Verbraucher deutlich spürbare Auswirkungen haben.



