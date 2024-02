"Tumult": Mithäftling nennt neue Details zu Nawalny-Tod

Ein Mithäftling Nawalnys hat gegenüber einer kreml-kritischen Zeitung neue, brisante Details zum Tag des Todes genannt.

Der zu mehr als 30 Jahren Haft verurteilte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny war zuletzt im Straflager "Polarwolf" nahe der Ortschaft Charp im Autonomen Kreis der Jamal-Nenzen in Nordrussland inhaftiert. Die Gefängnisverwaltung teilte am Freitag mit, dass der russische Oppositionsführer tot ist. Laut Behördenangaben werde der Leichnam in die Kreishauptstadt Salechard überführt, um dort untersucht zu werden.

Jetzt nennt ein Mithäftling neue Details zum Tag des Todes Nawalnys. Der Mann, dessen Identität anonym bleibt, sprach mit der in Russland verbotenen Kreml-kritischen Zeitung "Nowaja Gaseta Europe". Die Angaben lassen sich unabhängig nicht überprüfen und wie die Zeitung mit der anonymen Quelle in Kontakt kam, ist unklar.

"Unverständlicher Tumult"

Den Aussagen des Mithäftlings nach, gab es am Abend vor der Nawalny-Todesmeldung einen "unverständlichen Tumult" im Straflager. Demnach hätten sich die Gefangenen still verhalten müssen und in ihren Baracken bleiben. Die Wachen seien aufgestockt worden und unbekannte Fahrzeuge seien auf das Gefängnis-Gelände gefahren.

Freitagfrüh habe der anonymen Quelle nach eine Durchsuchung der Baracken stattgefunden. Mobiltelefone, Landkarten und sogar Heizkessel seien beschlagnahmt worden. Dann sei plötzlich eine Ermittlungskommission aufgetaucht. "Da muss etwas passiert sein", teilt der Insasse seine Gedanken vom Morgen des 16. Februars.

Gefängnisinsassen erfuhren um 10 Uhr von Nawalnys Tod

Gegen 10 Uhr hätten die Gefängnisinsassen vom Tod Nawalnys erfahren. Die Strafvollzugsbehörde veröffentlichte demnach bereits um 14 Uhr eine Pressemitteilung zu seinem Tod. In offiziellen Angaben der russischen Behörden hieß es dann aber, Nawalny habe sich gegen 13 Uhr unwohl gefühlt und sei um 14.17 Uhr verstorben.

"Am Morgen des 16. waren keine Krankenwagen im Gefängnis; sie kamen erst, als bekannt wurde, dass Nawalny bereits tot war", sagt der Nawalny-Mithäftling.