TV-Moderatorin (26) stirbt bei Horror-Crash

Jenny Lenzini ist mit dem Motorrad tödlich verunglückt. Die beliebte Moderatorin wurde nur 26 Jahre alt.

Jenny Lenzini galt in den USA als „aufstrebender Stern“. Die 26-Jährige arbeitete als TV-Moderatorin für NBC2 und ABC7 und gewann dort mit ihrem charmanten Lächeln tausende Zuseher. Nun ist die junge Amerikanerin mit dem Motorrad tödlich verunglückt.

© Facebook

Motorrad-Unfall

Wie ihr Arbeitgeber „Waterman Broadcasting“ mitteilte, verlor Lenzini am Wochenende in North Port im US-Bundesstaat Florida die Kontrolle über ihre Maschine. Die 26-Jährige wurde noch mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, erlag dort aber ihren Verletzungen.

© Facebook

„Ihr strahlendes Lächeln und ihre Leidenschaft haben sie von Beginn an zu einer herausragenden Reporterin gemacht“, so NBC2 in einer Aussendung. Auch ihr ehemaliger Arbeitgeber KTIV nahm Abschied: „Jenny war ein helles Licht, voller Herz und Hingabe, ein aufstrebender Stern in der Branche mit einem ansteckenden Lächeln“.