TV-Star tot: Verdächtiger ist Polizist

Seit Tagen sind der australische TV-Moderator Jesse Baird und sein Lebenspartner Luke Davies verschwunden. Arbeiter haben die blutige Kleidung in einer Mülltonne entdeckt.

Der australische TV-Moderator Jesse Baird (26), bekannt durch die Sendung "Totally Wild" beim Sender "Ten", wird seit Tagen vermisst. In Sydney hat ein Arbeiter blutdurchtränkte Kleidungsstücke in einem Müllcontainer entdeckt - ebenfalls sind die Kreditkarten, Schlüssel und Smartphones gefunden worden. In der Wohnung des TV-Stars hat man eine große Menge Blut gefunden, weshalb man hier vom Tatort ausgeht. Jesse Baird und sein Partner, der Flugbegleiter Luke Davies (29), sind seit einigen Tagen vermisst gemeldet.

Polizist soll der Täter sein

Sehr überraschend sind die neue Infos in dem Vermisstenfall: Als Mörder wird ein Polizist verdächtigt, die beiden Männer getötet zu haben - der Mann wurde festgenommen. Beim Täter soll es sich um Beau Lamarre-Condon handeln, einem Polizeibeamten, der schon früher ein auffälliges Verhalten an den Tag gelegt hatte. Der Mann hat sich selbst gestellt und wurde nun vor dem Amtsgericht Waverley angeklagt - vor Gericht hat er keine Freilassung auf Kaution bis zur Verhandlung am 23. April in Anspruch genommen. Nach ersten Informationen, soll der Mann die beiden Polizisten mit einer Polizeiwaffe erschossen haben und anschließend die beiden Leichen mit einem Mietwagen wegebracht haben. Die Polizei geht von Eifersucht als Tatmotiv aus - der Täter sei angeblich ein ehemaliger Liebhaber von TV-Star Jesse Baird gewesen.

Noch vor wenigen Tagen ist der TV-Moderator auf einem Konzert von der Sängerin P!nk gewesen - das postet er auf Instgram.