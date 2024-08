Über 400 Mio. Euro: Teuerstes Gemälde der Welt aufgetaucht

Im Jahr 2017 erzielte das Gemälde „Salvator Mundi“ (Erlöser der Welt), das um 1500 von Leonardo da Vinci geschaffen wurde, bei einer Auktion von Christie’s in New York einen Rekordpreis von umgerechnet 406 Millionen Euro.

Dieser Verkauf machte das Werk zum teuersten jemals versteigerten Kunstwerk.

Wer ist der Käufer

Es wird allgemein angenommen, dass der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (38) der Käufer des Gemäldes ist, doch dies wurde nie offiziell bestätigt. Seit dem Kauf ist das Bild, das Jesus Christus darstellt, jedoch nicht mehr öffentlich zu sehen gewesen. 2019 sollte es im Pariser Louvre ausgestellt werden, wurde jedoch kurz vor der Ausstellung überraschend zurückgezogen. Seither bleibt der Verbleib des „Salvator Mundi“ ein Mysterium.

Das sagt der Experte

Der US-Professor und Nahost-Experte Bernard Haykel hat enthüllt, was ihm der saudische Kulturminister anvertraut haben soll: Das Gemälde „Salvator Mundi“, das seit seiner Rekordversteigerung 2017 verschwunden ist, liegt angeblich seit sieben Jahren in einem Zollfreilager in Genf. Haykel widerspricht damit den Spekulationen, das berühmte Kunstwerk würde in einem Palast oder auf einer Jacht des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman hängen, wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet.

Der Kronprinz hat offenbar ehrgeizige Pläne für. Mit diesem Vorhaben könnte Riad eine neue kulturelle Attraktion von weltweiter Bedeutung schaffen.