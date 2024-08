× Taylor Swift sticht mit ihrem neuen Video den Wiener Fans mitten ins Herz

Und wieder kein Wort des Trosts. Taylor Swift liefert nach dem Tour-Finale das neue Video „I Can Do It With A Broken Heart“. Dort zeigt sie die backstage-Geheimnisse ihrer Rekord-Tour und wieder kein Herz für Österreich.

Die Konzert-Absage, das lange unverständliche Schweigen von Taylor Swift, der Ärger mit der Ticket-Rückerstattung und die 5 London-Konzerte, die ohne Worte des Trost fur Wien über die Buhne gingen - schwere Zeiten für heimische Swifties. Und jetzt kommt es sogar noch dicker! Swift stellte Dienstag Abend, unmittelbar nach dem letzten Europa-Konzert ihrer „Eras“-Tour das Video zum neuen Hit mit dem sinnigen Titel „I Can Do It With A Broken Heart“ (z.dt. „Ich kann es mit gebrochenem Herzen schaffen“) online under reißt damit den über 190.000 Fans die Tickets für die Wien-Konzerte ergattert hatten einmal mehr das Herz raus.

Der Clip zeigt nämlich die Backstage-Geheimnisse der bombastischen „Eras“-Show, die Wien ja verwehrt blieb - nützt jedoch wieder nicht die Chance das Thema Wien und die enttäuschten Fans aufzugreifen. Keine Text-Einblendung, keine Bilder der herzergreifenden Fan-Aktionen am Stephansplatz oder in der Corneliusgasse, kein Herz für Österreich.

Vielmehr liefert Swift einen aalglatten Einblick hinter ihre Rekord-Tour. Von den Proben bis zu Blick unter die Bühne - mit Falltüren, Schienen und ihrem Versteck in einem Case mit Putz-Utensilien. Dazu kreischende Fans mit großen Emotionen. Bilder, die wir gerne bei den 3 Wien-Konzerten gesehen hätten.

Das 3.43 Minütige Video endet mit einem schwarzen Screen und dem Text „I Can Do It With A Broken Heart (c) 2024 Taylor Swift“. Ein Wort des Trost oder der Anerkennung für Österreich hätte sie da noch locker dazusetzen können.

Das erregt auch die heimischen Fans: „Dieses Video ist die nächste Watschn für uns“ , „Das ist ein Stich ins Herz“ oder „Danke Taylor, dass du uns zeigst was uns gestohlen wurde. Wir sind nur ein Kolatteralschaden in deiner Geldgier!“