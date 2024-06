Über 500 Hitze-Tote bei Pilgerfahrt nach Mekka

Bei der muslimischen Pilgerfahrt nach Mekka sind offenbar hunderte Gläubige einen grausamen Hitzetot gestorben. So kam es zu dem Drama.

Das Mega-Unglück ereignete sich in Saudi-Arabien. Klar ist: 60 jordanische und 23 tunesischen Pilger sind ums Leben gekommen. Aber es soll in Wirklichkeit viel mehr Tote geben. Nachrichtenagentur gehen von mehr als 500 Opfern aus.

Eine der fünf Säulen des Islam

Die muslimische Pilgerfahrt nach Mekka nennt man den Hadsch. Der Hadsch ist eine der fünf Säulen des Islam. Die anderen sind das Glaubensbekenntnis, das tägliche Gebet, die Almosensteuer und das Fasten.

Unter freiem Himmel

Gläubige Muslime sind angehalten den Hadsch mindestens einmal im Leben zu unternehmen. Meistens werden die Rituale dabei unter freiem Himmel und zu Fuß vollzogen. Vor allem für ältere Menschen ist das eine Herausforderung. Die diesjährige Wallfahrt hatte am Freitagabend bei brennender Hitze begonnen. In der großen Moschee sollen am Montagmittag 51,8 Grad Celsius gemessen worden sein. Die Behörden raten jetzt dazu, Sonnenschirme zu tragen und genügend zu trinken. Letztes Jahr versammelten sich rund zwei Millionen Pilger.