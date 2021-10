× Übermaltes Picasso Bild enthüllt

Unter der Oberfläche eines Picasso Gemälde, wurde mithilfe künstlicher Intelligenz und 3D-Druck Technologie, ein verborgenes Gemälde entdeckt - ein nacktes Porträt einer hockenden Frau.

Die Nachbildung mit dem Titel "The Lonesome Crouching Nude" ist das Werk von Oxia Palus, einem Unternehmen, das Technologie verwendet, um verlorene Kunst wiederzubeleben.

Picasso übermalte das Portrait der Frau 1903 mit dem Bild "The Blind Man's Meal". Der Akt war teilweise durch ein überlagertes Röntgenfluoreszenzbild (XRF) enthüllt worden, aber Oxia Palus hat jetzt "das versteckte Werk wieder zum Leben erweckt.“

Künstliche Intelligenz

Zu diesem Zweck verwendete das Unternehmen XRF-Bildgebung und Bildverarbeitung, um die Umrisse des verborgenen Gemäldes zu enthüllen, und trainierte dann künstliche Intelligenz, um dem Porträt Pinselstriche im Stil von Picasso hinzuzufügen.

Kunst ist ein Speicher komplexer Informationen, und maschinelles Lernen hat sich so weit entwickelt, dass es uns helfen kann, diese Informationen zu analysieren, sagte Bourached gegenüber CNN.

"Wir haben jetzt komplexe Systeme, die uns helfen können, unsere Geschichte und Kultur besser zu verstehen", sagte er.

Teure Künstlermaterialien führen zu Übermalung

"Zu der Zeit, als Picasso The Lonesome Crouching Nude und The Blind Man's Meal malte, war er arm und Künstlermaterialien waren teuer, daher hat er das frühere Werk wahrscheinlich widerwillig übermalt", sagte Cann in der Erklärung.

