UFO-Alarm in Washington? Mysteriöse Lichter über dem Kapitol

Die Sichtung eines Lichterquartetts am Nachthimmel von Washington sorgt für wilde Spekulationen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entdeckte ein US-Airforce-Veteran, der heute sein Geld als Tourguide in Washington D.C. verdient, eine ungewöhnliche Formation von Lichtern über dem Capitol Hill. Die "gleaming lights", die über der "Statue of Freedom" am Dach des Kapitols schwebten, entfachten auch bei anderen Augenzeugen prompt Spekulationen um eine mögliche UFO-Sichtung, welche sie mit Landelichtern eines außerirdischen Raumschiffs verglichen.

Die Sichtung folgt auf zwei öffentliche Anhörungen im US-Kongress, bei denen ehemalige Pentagon-Beamte jüngst über das sogenannte "Unacknowledged Special Access Program" sprachen - das zur Geheimhaltung von UFO-Daten dient. Einige forderten sogleich, dass die mysteriösen Lichter Teil der aktuellen UFO-Debatte sein sollten. Experten wie "Average Chris" sehen das Ganze jedoch eher als harmlosen Lichteffekt durch Straßenlaternen und spiegelnde Kameraobjektive, denn als Besucher aus dem Weltall.

Allerdings: Nicht nur in Washington D.C. wurden ungewöhnliche Lichter gesichtet, auch in Großbritannien gab es in den letzten Wochen Berichte von UFO-Schwärmen über mehreren US-Luftwaffenstützpunkten. Das Pentagon und das britische Militär arbeiten nun zusammen, um die Herkunft dieser Objekte zu untersuchen. Auch wurden Stimmen laut, dass es sich dabei gar um russische Spionageflugzeuge handeln könnte.