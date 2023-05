Irre Meisterfeier in Napoli bei erstem Heimspiel nach Titelgewinn

Napoli hat das erste Spiel als italienischer Fußball-Meister gewonnen.

Der neue Champion setzte sich am Sonntag vor Heimpublikum gegen Fiorentina mit 1:0 durch, Goldtorschütze war Victor Osimhen in der 74. Minute aus einem Elfmeter. Napoli hatte sich am vergangenen Donnerstag durch ein 1:1 bei Udinese den "Scudetto" gesichert.

Juventus hofft auf Königsklasse

Juventus Turin hat einen wichtigen Erfolg im Kampf um die Champions-League-Plätze eingefahren. Der Rekordmeister feierte am Sonntag in der 34. Runde einen 2:0 (0:0)-Auswärtserfolg bei Atalanta Bergamo und sprang in der Tabelle auf Platz zwei. Die Treffer erzielten Samuel Iling-Junior (56.) und Dusan Vlahovic (98.). Der Vorsprung von Juventus auf den fünftplatzierten AC Milan beträgt fünf Zähler, Bergamo ist Sechster.