Enthüllt: So viel cashen die PSG-Stars

Neymar, Messi und Co. lassen sich in Paris fürstlich entlohnen.

Paris Saint-Germain ist aus finanzieller Sicht in Frankreichs Ligue 1 erwartungsgemäß eine Klasse für sich. In der Auflistung der Sportzeitung "L'Equipe" spielen die 14 bestbezahlten Fußball-Profis der Meisterschaft beim Club aus der Hauptstadt. Am meisten verdient demnach Neymar mit gut vier Millionen Euro brutto pro Monat. Hinter dem Brasilianer folgen Lionel Messi (3,375 Mio.) und Kylian Mbappé (2,220 Mio.).

21 Pariser Spieler befinden sich unter den ersten 23. Nur die beiden Monegassen Wissam Ben Yedder und Cesc Fabregas mischen im hinteren Teil der Liste mit.