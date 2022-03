An diesem Tag soll der Ukraine-Krieg enden

Putin will, dass die Ukraine in nur wenigen Wochen besiegt wird.

Einen Monat nach Beginn des Angriffkrieges in der Ukraine läuft es für die russischen Truppen weiter nicht nach Plan. Die Ukraine leistet weiterhin großen Widerstand - die russischen Verluste sind enorm.

Obwohl Moskau die angestrebten Ziele bisher noch keineswegs erreichen konnte, soll der Krieg bereits in wenigen Wochen entschieden sein. Wie das ukrainische Nachrichtenportal "Pravda" unter Berufung auf ein Mitglied des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte schreibt, will Russland den Krieg spätestens am 9. Mai entscheiden. Dies wurde angeblich auch den russischen Truppen so mitgeteilt worden.

"Tag des Sieges"

Der 9. Mai ist für Moskau ein historisch äußerst wichtiges Datum. In der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 unterzeichneten die Nazi-Führer im Hauptquartier der Roten Armee in Berlin die bedingungslose Kapitulation. Russland feiert seither am 9. Mai mit einer pompösen Parade den „Tag des Sieges“.