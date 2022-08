Aufregung um Putin-Tweet von Ex-Außenministerin Kneissl

Ihr Kniefall bei ihrer Hochzeit 2018 in der Steiermark vor Russen-Präsident Wladimir Putin ging um die Welt, der Ex-Außenministerin wird eine enge Freundschaft mit dem Kriegs-Führer nachgesagt. Bis Mai saß die 57-Jährige im Aufsichtsrat des staatlichen russischen Energiekonzerns Rosneft, ehe sie diesen aufgrund von angekündigten EU-Sanktionen doch noch verließ. Inzwischen lebt sie im Libanon.

Nun sorgte Ex-Außenministerin Kneissl erneut mit einem Tweet zu den Russland-Sanktionen für Diskussionen. Sie postete ein Meme, das die EU-Delegation in Lumpen gekleidet und bettelnd vor Putin sitzend zeigt. Darüber ist auf Russisch zu lesen: "Im Februar 2023 empfängt Putin die EU-Delegation in Sotschi". Kneissl kommentiert das Meme mit folgenden Worten:"Eines Tages wird die Zeit der Diplomatie, des eigentlichen Gesprächs, kommen"

And one day the time for diplomacy, the real conversation, will come pic.twitter.com/CSx6dBcCIY