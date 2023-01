Berlin sagt Kiew 52 Millionen Euro an Aufbauhilfe zu

Konkret soll es 52 Millionen Euro für Stromversorgung, Wärmestuben, medizinische Versorgung und kommunale Verwaltung geben.

Odessa/Kiew (Kyjiw)/Moskau. Deutschland sagt der Ukraine weitere Hilfe zur Stärkung der Widerstandskraft der Gesellschaft und für den Wiederaufbau zu. Konkret soll es 52 Millionen Euro für Stromversorgung, Wärmestuben, medizinische Versorgung und kommunale Verwaltung geben. Die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze kündigte dies bei einem Besuch in Odessa am Donnerstag an, wie ihr Ministerium Freitagfrüh mitteilt.

In der Hafenstadt traf sie demnach den ukrainischen Vize-Ministerpräsidenten Olexandr Kubrakow, der für den Wiederaufbau verantwortlich ist. "Die Versorgung mit Strom, Wärme und Wasser, gerade jetzt im tiefsten Winter, entscheidet mit über die Widerstandskraft der ukrainischen Gesellschaft in diesem Krieg", sagte Schulze.

"Darum braucht die Ukraine nicht nur Waffen, sondern auch zivile Unterstützung, um stark zu bleiben. Die Ukraine beginnt jetzt schon mit dem Wiederaufbau, weil sie an eine bessere Zukunft glaubt." Deutschland stehe der dem Land auch beim Wiederaufbau solidarisch zu Seite, "denn auch unser Ziel ist eine gute, europäische Zukunft einer freien Ukraine". 2022 hat das Ministerium die Ukraine bereits mit rund 600 Millionen Euro unterstützt.