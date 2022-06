"Busfahrer-Hemd": Netz spottet über Scholz' Kleiderwahl

Deutscher Bundeskanzler reiste mit Macron und Draghi nach Kiew.

Kiew (Kyjiw)/Moskau. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei seinem Besuch in der Ukraine für sein legeres Outfit auf der Hinreise teils Häme im Netz bekommen. Auf der Zugfahrt trug er - anders als seine mit ihm reisenden Kollegen - ein kurzärmeliges dunkles Hemd. In dem Kurznachrichtendienst Twitter trendete am Donnerstag über Stunden das #Kurzarmhemd. Nutzerinnen und Nutzer ließen sich darüber aus, ob das Outfit für den Anlass der Kiew-Reise angemessen sei.

Nutzer @larybum schrieb: "#Kurzarmhemd tragen Busfahrer." @Elmal96 fragte hingegen: "Ernsthaft? Ihr diskutiert über ein #Kurzarmhemd?"

Bei den offiziellen Terminen in Kiew erschien Scholz wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Italiens Ministerpräsident Mario Draghi in Anzug und Krawatte.

Bereits im Februar hatte Scholz mit einem legeren Outfit auf dem Flug zum Antrittsbesuch in Washington im Internet polarisiert. Zum Hintergrundgespräch mit den mitreisenden Journalisten kam er in Jeans, schwarzem T-Shirt und grauen Pulli.