Dieses Selenskyj-T-Shirt lässt Putin-Sprecherin ausrasten

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj (46) weiß, wie er den Kreml triggert. Er hat mit einem Spruch auf einem T-Shirt, das er bei einer Videobotschaft trug, einen Wutanfall im russischen Außenministerium ausgelöst. Darauf stand "Make Russia small again" (dt. "Macht Russland wieder klein") – eine Anspielung auf Donald Trumps bekannten Slogan "Make America great again" (dt. "Macht die USA wieder groß"). Auf der Social-Media-Plattform X tobte das Außenministerium von Diktator Wladimir Putin.

There is important news from the United States: America has made the decision to provide $20 billion.



These funds are secured by immobilized Russian assets and are part of the G7’s decision to allocate $50 billion to Ukraine, aimed at supporting our defense and resilience.… pic.twitter.com/xue4gfBgdt