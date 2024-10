Ein Toter bei Drohnenangriff auf Wohnblock in Kiew

Zwei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte der staatliche Rettungsdienst am Freitagabend mit. Zuvor hatte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko erklärt, ein russischer Drohnenangriff habe einen Brand in einem Wohnblock ausgelöst.

"Die oberen Stockwerke eines von einer feindlichen Drohne getroffenen Hochhauses im Stadtteil Solomianskyj brennen. Im 17., 18. und 19. Stock wurden Wohnungen beschädigt", teilte Klitschko im Onlinedienst Telegram mit. Einsatzkräfte seien vor Ort. Laut dem staatlichen Rettungsdienst breitete sich das Feuer bis zum 21. Stockwerk aus. Rund hundert Menschen seien evakuiert worden.

A hit on a residential house in the Solomensky district of Kyiv pic.twitter.com/pI4OnzW9ME