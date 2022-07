EU sucht in Nigeria Ersatz für russisches Gas

Die EU will ihr Engagement in dem Land verstärken, um beim Gas unabhängig von Russland zu werden.

Lagos/Kiew (Kyjiw)/Moskau. Die Europäische Union sucht auch in Nigeria Ersatz für russisches Gas. Das sagte der stellvertretende Generaldirektor für Energie, Matthew Baldwin, am Samstag bei einem Besuch in dem afrikanischen Staat. Die EU will ihr Engagement in dem Land verstärken, um beim Gas unabhängig von Russland zu werden. Die EU importiert bereits 14 Prozent ihrer Flüssigerdgas-Lieferungen aus Nigeria. Es sei möglich, diese Lieferungen zu verdoppeln, sagte Baldwin der Agentur Reuters am Telefon.

Ende August könne Nigeria möglicherweise Fortschritte bei diesen Plänen vorweisen, sagte der EU-Vertreter. Das bevölkerungsreichste Land Afrikas, das im Jahr 1960 seine Unabhängigkeit von Großbritannien erklärte, ist der zweitgrößte Gasexporteur des Kontinents. Der frühere britische Spitzendiplomat Baldwin ist seit dem Jahr 1999 für die EU-Kommission tätig. Seinen aktuellen Posten erhielt er im Juni 2022, gut zwei Jahre nach dem EU-Austritt Großbritanniens.