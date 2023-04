× Experte: Russland ist am Übergang zum Bürgerkrieg

Der Machtkampf innerhalb der russischen Führung droht völlig zu eskalieren.

In einem Café in St. Petersburg starb am Sonntag der bekannteste russische Militärblogger Wladlen Tatarski (40) bei einem Attentat. Eine Frau gab ihm eine Statue, gefüllt mit 450 Gramm TNT, hieß es. Bei der Explosion starb Tatarski, 30 Menschen wurden verletzt. Der Kreml stuft die Tat als "Terroranschlag" ein.

Experten vermuten, dass ein Geheimdienst hinter dem Attentat steht. „Wie im Fall der Ermordung der Ultranationalistin Darya Dugina ist es möglich, dass der russische Geheimdienst FSB all dies für seine eigenen Zwecke inszeniert hat.“, so Russland-Expertin Sarah Hurst zur BILD. Der Kreml könnte entweder, eine unbequeme Person beseitigt oder eine Botschaft gesendet haben, dass alle Russen in Gefahr sind.

"Übergang zum Bürgerkrieg"

Historiker Jan Behrends lässt hingegen mit einer düsteren Prognose für Russland aufhorchen. Das Land sei „Übergang zum Bürgerkrieg“, so der Experte. „In Putins Russland operieren viele bewaffnete Kräfte, es tobt bereits ein unterirdischer Kampf um die Macht. Repression und Gewalt werden Alltag.“

Viele Experten sehen im Anschlag auch einen Hinweis, wie stark Putins Autorität bereits geschwächt ist. Im Untergrund werde der Machtkampf um die (zukünftige) Macht immer brutaler ausgetragen.