Geheimbericht: "Sitzen bis zum Hals in der Scheiße"

Knapp zwei Wochen nach Beginn der Invasion in der Ukraine stockt Putins Krieg weiter. Den russischen Truppen ist es bislang nicht gelungen, Kiew und andere wichtige Städte zu erobern – die Ukraine leistet noch immer heftigen Widerstand.

Nun ist ein Dokument des russischen Geheimdienstes FSB aufgetaucht, das zeigt, wie verheerend die Lage ist. Ein Analyst des FSB rechnet dabei schonungslos mit Putin ab und wirft der Regierung Planlosigkeit und Fehleinschätzung vor. Bisher konnte nicht geklärt werden, ob das Dokument echt ist oder ob es sich um eine ukrainische Fälschung handelt.

Last night, an alleged FSB whistle-blower letter was published that damned Russia's military performance in Ukraine and predicted a disaster for the RU in the next weeks and months. I wasn't sure if it was authentic - as Ukraine had previously leaked fake FSB letters as psy-ops.