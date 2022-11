Hohe Geldstrafe für Wikipedia in Russland

Ein russisches Gericht hat die Online-Enzyklopädie Wikipedia wegen Einträgen im Zusammenhang mit Moskaus Militäraktion in der Ukraine zu einer Strafzahlung von zwei Millionen Rubel (32.520,33 Euro) verurteilt.

Konkret gehe es um zwei Wikipedia-Beiträge mit "Falschinformationen", berichteten am Dienstag russische Nachrichtenagenturen.

Die Organisation Wikimedia RU, welche Wikipedia in Russland unterstützt, kündigte an, in Berufung zu gehen. "Niemand wird die Einträge löschen", sagte der Chef von Wikimedia RU, Wladimir Medeiko, der Nachrichtenagentur AFP.

Die russischen Behörden gehen massiv gegen "Falschinformationen" über die Offensive in der Ukraine vor. Facebook, Twitter und Instagram sind blockiert. Der US-Internetriese Google wurde im Juli zu 360 Millionen Euro Strafe verurteilt, weil er kritische Artikel zur russischen Militäraktion auf Youtube nicht löschte. Wikipedia wurde nun bereits das dritte Mail verurteilt.