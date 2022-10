Italien beschlagnahmt Oligarchen-Luxusvillen

Russische Immobilien und Jachten im Wert von 1,7 Mrd. Euro wurden eingefroren.

Italien hat einige Immobilien zweier russischer Oligarchen im bekannten Badeort Portofino in Ligurien, in Sirmione am Gardasee und in Rom beschlagnahmt. So wurden Villa Altachiara in Portofino und ein Auto in Rom im Besitz von Eduard Chudainatow, dem ehemaligen Chef des russischen Energieriesen Rosneft, konfisziert.

Chudainatow wurde nach Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar auf die schwarze Liste der russischen Oligarchen mit Vermögen in Europa gesetzt, teilte die italienische Finanzpolizei mit. Sein Vermögen betrage rund 57 Millionen Euro.

Im Mai beschlagnahmte die italienische Polizei eine Luxusjacht im Wert von rund 700 Millionen Euro, die Chudainatow gehören soll und die in den Medien mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Verbindung gebracht wurde. Die Polizei stellte auch ein Anwesen in Sirmione im Wert von mehr als 15 Millionen Euro sicher. Besitzer ist Grigorij Bereskin, dem Vorsitzenden von "Esn", einer russischen Private-Equity-Gruppe.

Italien beschlagnahmte im März und April Villen und Jachten im Wert von über 900 Millionen Euro von wohlhabenden Russen, die regelmäßig im Land urlaubten, und die an vielen prestigeträchtigen Orten Immobilien erworben hatten. Der Gesamtwert der bisher in Italien beschlagnahmten Vermögenswerte russischer Oligarchen beläuft sich laut einer aktualisierten offiziellen Liste der Finanzpolizei auf mehr als 1,7 Milliarden Euro.