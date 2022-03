Karin Kneissl: »Musste aus Österreich flüchten«

„Mein Leben ist vernichtet“, zieht Kneissl in einem RTL-Interview über Österreich her.

Köln. Ex-Außenministerin Karin Kneissl sieht als „politischer Flüchtling“ aus Österreich: „Ich musste flüchten, bin nicht freiwillig weg“, sagt sie zu RTL über ihren Umzug nach Frankreich. Den Job beim russischen Ölkonzern Rosneft will sie nicht aufgeben, schließlich habe sie hierzulande „de facto Arbeitsverbot“, werde angefeindet.

Beim Putin-Sender Russia Today (RT) ist Kneissl Kolumnistin. Just am Tag der Attacke rückte die Ex-Ministerin aus, um Putin zu verteidigen: Putin habe ohnehin „die Minimalform an Eskalation“ gewählt, behaup­tete sie. Die Empörung hierzulande war groß.