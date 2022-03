× Klitschko: Russische Truppen nahe Kiew zurückgedrängt

Klitschko: Kiew sei das Ziel der ''Aggressoren'', weil ''die Stadt das Herz des Landes ist''.

Kiew. Die ukrainischen Streitkräfte haben die russische Armee nach Angaben von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko in mehreren Gegenden nahe der Hauptstadt zurückdrängen können. Klitschko sagte am Mittwoch, es gebe Gefechte in den nördlichen und östlichen Vororten von Kiew. "Die kleine Stadt Makariw und fast ganz Irpin sind bereits unter Kontrolle ukrainischer Soldaten." Irpin grenzt im Osten an Kiew, Makariw liegt rund 50 Kilometer westlich der ukrainischen Hauptstadt.

© AFP/APA ×

Klitschko sagte bei einer Pressekonferenz, Kiew sei das Ziel der "Aggressoren", weil "die Stadt das Herz des Landes ist". Der frühere Boxweltmeister rief die russischen Soldaten auf, die Ukraine zu verlassen und in ihre Heimat zurückzukehren. "Wir sind bereit, jedes Gebäude, jede Straße, jeden Winkel unserer Stadt zu verteidigen."