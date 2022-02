Der Großangriff auf Kiew wurde laut Medienberichten vorerst gestoppt. Putins Invasion lief bis jetzt nicht wie erhofft, jetzt versucht er Plan B.

Putins Plan, von Norden nach Kiew einzumarschieren, ist vorerst gescheitert. Ukrainischen Angaben zufolge wurden dabei 100 russische Fahrzeuge zerstört, und zwar mit britischen Panzerabwehrraketen. Nun wollen die Russen-Truppen von Westen her die Autobahn nach Kiew abzuschneiden, um die Stadt einzukesseln.

Die ukrainischen Streitkräfte posteten auf Twitter: „Für viele russische Besatzer war die heutige Nacht unter Makarov ihre letzte!“ Mit welchen Waffen die Kolonne aufgehalten worden sein soll, ist unklar.

❗❗❗Для багатьох ???????? окупантів сьогоднішня ніч під Макаровим стала останньою!

Наші хлопці накрили колону ворожої техніки. Російські гради та танчики стали на ночліг.

І вже точно будуть міцно спати! pic.twitter.com/itbBrBKj9n — ВОЇНИ УКРАЇНИ???????? (@ArmedForcesUkr) February 28, 2022

In der Großstadt Tschernihiw unweit der belarussischen Grenze soll eine Rakete in ein Wohnhaus eingeschlagen sein. Dadurch sei ein Feuer ausgebrochen, wie der staatliche Informationsdienst der Ukraine am Montag in der Früh auf Telegram schrieb. Angaben zu Verletzten gab es zunächst nicht.

Der ukrainische Generalstab hatte am Sonntag eingeräumt, dass die Lage "schwierig" sei, weil der russische Beschuss "aus praktisch allen Richtungen" andauere. Konkret wurde etwa auf den Luftwaffenstützpunkt Wassylkiw südlich von Kiew verwiesen, wo weiter erbitterter Widerstand gegen russische Angreifer geleistet werde.

Unian berichtete weiter, dass belarussische Fallschirmjäger den Befehl bekommen hätten, um 5.00 Uhr in die Ukraine zu fliegen. Sie beruft sich dabei auf Informationen von Andrej Strischak von der Nichtregierungsorganisation Bysol (Belarus Solidarity Foundation), die sich für Betroffene von politischen Repressionen in Belarus einsetzt. Der US-General und frühere NATO-Kommandant Wesley Clark sagte in CNN, dass ein Eingreifen belarussischer Soldaten das Problem der Verteidiger Kiews noch verstärken würde. Der belarussische Präsident Lukaschenko hatte nach Angaben von des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj noch am Sonntag versichert, nicht in den Krieg eingreifen zu wollen.

Ukraine leistet Widerstand

"Nach unserer Einschätzung haben sie nicht mit dem Ausmaß des Widerstands gerechnet, auf den sie stoßen würden", sagte der Regierungsvertreter weiter. Es sei aber davon auszugehen, dass die russischen Streitkräfte sich anpassen und die Herausforderungen bewältigen würden. Nach US-Einschätzung habe der russische Präsident Wladimir Putin erst zwei Drittel seiner für die Invasion an der Grenze zusammengezogene "Kampfkraft" im Einsatz in der Ukraine.

Der ukrainische Generalstab gab indes eine neue Bilanz der russischen Verluste bekannt. Seit Beginn des Krieges am Donnerstag soll die russische Seite 4.500 Soldaten verloren haben, hieß es. Außerdem seien Hubschrauber, Panzer und weitere militärische Fahrzeuge zerstört worden. Von unabhängiger Seite ließen sich diese Angaben nicht überprüfen. Auch war unklar, wie sich diese Verluste (in Gefallene, Verwundete und Vermisste) untergliedern. Russland hatte am Sonntag erstmals Todesopfer im Krieg eingeräumt, aber keine Zahlen genannt.