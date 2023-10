Medwedew: "Diese Idioten treiben uns in Richtung 3. Weltkrieg"

Der russische Ex-Präsident droht einmal mehr der westlichen Welt.

Der britische Verteidigungsminister Grant Shapps will Ausbildungsmissionen für ukrainische Soldaten künftig in das von Russland angegriffene Land selbst verlegen. Auch sollten britische Rüstungsunternehmen möglichst in der Ukraine selbst produzieren, sagte der konservative Politiker dem "Sunday Telegraph.

Premierminister Rishi Sunak, für den am Wochenende der erste Parteitag als Tory-Vorsitzender begann, relativierte die Äußerungen seines Verteidigungsministers jedoch rasch. Es habe da Fehler in der Berichterstattung gegeben, sagte Sunak am Sonntag vor Reportern. Die Pläne seien längerfristig und nicht für das "Hier und Jetzt". Shapps habe über eine Möglichkeit an einem Zeitpunkt in der Zukunft gesprochen. Es gebe keine britischen Soldaten, die zum Kampf in dem aktuellen Konflikt geschickt würden.

Der russischen Ex-Präsident Dmitri Medwedew reagierte dennoch auf die britischen Pläne und bezeichnete mögliche britische Militärausbilder in der Ukraine als legitime Angriffsziele. Dasselbe gelte für deutsche Rüstungsfabriken, falls Deutschland Taurus-Raketensysteme in die Ukraine liefern sollte.

Medwedew schimpft auf Telegram

Auf Telegram wurde der Putin-Vertraute erneut ausfallend. „Die Anzahl der führenden Idioten in den NATO-Ländern nimmt zu“, schreibt Medwedew. „Ein neuer Trottel, der britische Verteidigungsminister, hat beschlossen, englische Trainingskurse für ukrainische Soldaten auf ukrainischem Territorium abzuhalten. Das bedeutet, seine Instruktoren zu einem legitimen Ziel für unsere Streitkräfte zu machen.“

„Eine andere Dummkopf, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses der BRD mit einem schwer auszusprechenden Nachnamen, fordert, dass die Taurus-Raketen sofort an die Ukrainer geliefert werden, damit das Kiewer Regime Angriffe auf russisches Territorium durchführen kann, um die Versorgung unserer Armee zu schwächen“, so Medwedew weiter. „Diese Dummköpfe drängen uns wirklich aktiv in Richtung eines dritten Weltkriegs...“

Medwedew, aktuell Vize-Chef des russischen Sicherheitsrats, äußerte sich auf der Nachrichtenplattform Telegram. Er macht seit längerem durch besonders drastische antiwestliche Rhetorik von sich reden.