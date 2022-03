Mit der Iljuschin-96-300 fliegen in der Regel hochrangige russische Regierungsmitglieder – nun wurde die Maschine am Weg in die USA gesichtet.

Wie Daten von Flightradar24 zeigen, fliegt derzeit ein russisches Regierungsflugzeug von St. Petersburg in die USA. Das Flugzeug vom Typ Iljuschin-96-300 umflog Europa wegen des Flugverbots für russische Maschinen und fliegt jetzt über Kanada. Ziel soll Washington D.C. sein. Wer an Bord der Regierungsmaschine ist, ist noch nicht bekannt. Laut russischem Außenministerium sollen mit dem Flugzeug Diplomaten zurück nach Moskau gebracht werden. Fakt ist: Die Maschine bräuchte für den kanadischen und US-amerikanischen Luftraum eine Sondergenehmigung. Mehr Details zum mysteriösen Flug sind derzeit noch nicht bekannt.