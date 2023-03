NATO-Warnung an Putin: So wird nun Stärke demonstriert

Nato-Warnung an Putin: Um die Stärke des westlichen Militärbündnisses zu demonstrieren haben zwei amerikanische atomwaffenfähige Bomber haben an einer Mission über Europa mit drei anderen NATO-Verbündeten teilgenommen. So soll Putin eine strenge Warnung erteilt werden.

Das spektakuläre Filmmaterial, welches übrigens aus dem Cockpit eines B-52 Stratofortress-Bomber aufgenommen wurde, zeigt, wie es neben Kampfflugzeugen aus Spanien, Italien und Rumänien über den Wolken schwebte.

Get a cockpit view of the @usairforce ????????B-52 Stratofortress bombers working with @NATO Allies ???????????????????????? during a recent mission over Europe



The B-52s are training with Allied Air Forces during their BTF mission strengthening our Euro-Atlantic partnership#StrongerTogether pic.twitter.com/i1JknUUFqt