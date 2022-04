Nehammer: ''Zahlen unser Gas weiterhin in Euro''

Die Gas-Reserven reichen derzeit für rund zweieinhalb Monate. Laut Bundeskanzler Karl Nehammer dauert der Ausstieg aus russischem Gas Jahre.

Im Interview auf oe24.TV (Ausstrahlung heute um 21 Uhr bei FELLNER! LIVE) hält Bundeskanzler Karl Nehammer fest, dass Österreich die Gas-Lieferungen aus Russland auch weiterhin in Euro bezahlen wird: "Wir haben nach wie vor die gleichen Gasmengen zur Verfügung, das hat Präsident Putin selbst in dem Gespräch in Moskau von sich aus angesprochen. Und wir können auch weiter in Euro bezahlen. Gazprom hat die Zahlungsmodalitäten zwar verändert – was sich nicht ändert, ist, dass wir in Euro bezahlen." Auf die Nachfrage, ob wir definitiv weiter in Euro zahlen werden, antwortet Nehammer: "So ist es!"

Gas-Reserven für zweieinhalb Monate

Laut dem Kanzler habe Österreich derzeit Gas-Reserven für rund zweieinhalb Monate, sollte Russland wirklich den Gas-Hahn abdrehen: "Wir haben jetzt ca. 16 Terawatt-Stunden (TWh) Gas in unseren Speichern. Wir brauchen in einem warmen Monat 6,6 TWh, in kälteren 10 TWh. Das heißt, zunächst einmal passiert gar nichts. Es sind 16 TWh eingespeichert, täglich werden es mehr. Darüber hinaus sucht die Energieministerin mit der OMV neue Bezugsquellen, etwa aus Aserbaidschan. Es ist aber nach wie vor das beste Szenario, wenn Lieferungen nicht gestoppt werden."

Ausstieg aus russischem Gas dauert Jahre

Ein Ausstieg aus russischem Gas sei laut Nehammer derzeit kaum möglich: "Das braucht auf jeden Fall mehrere Jahre, hängt von der Verfügbarkeit am internationalen Gasmarkt ab. Seit zwei -Monaten herrscht Krieg in der Ukraine, seit zwei Monaten arbeiten Experten im Energieministerium gemeinsam mit der OMV daran, dass wir diese Abhängigkeit verringern. Mir wäre ein Ausstieg besser heute als morgen auch lieber – aber er ist nicht realistisch. Wir haben jetzt mit Deutschland, Ungarn und anderen Staaten eine Interessengemeinschaft gegen ein Gasembargo gebildet – gleichzeitig müssen wir aber die Abhängigkeit verringern."