× Opfer in Altersheim nach russischem Bombenangriff auf Sumy

Bei einem russischen Bombenangriff auf die nordöstliche ukrainische Großstadt Sumy hat es in einem Altersheim Opfer gegeben.

"Zum jetzigen Zeitpunkt ist leider ein Mensch umgekommen und neun wurden verletzt", sagte Gebietsgouverneur Wolodymyr Artjuch im ukrainischen Nachrichtenfernsehen. Die Verletzten seien in ein Spital gebracht worden. Fernsehbilder zeigten Helfer mit alten Menschen in Rollstühlen und auf Tragen. In dem Heim befanden sich mehr als zweihundert Menschen.

Das russische Militär griff in den vergangenen Tage wiederholt Objekte der kritischen Infrastruktur im Gebiet Sumy und dabei insbesondere in der Gebietshauptstadt mittels Raketen, Gleitbomben und Drohnen an. In Sumy gibt es seither Probleme mit der Strom- und Wasserversorgung. Zuvor waren ukrainische Truppen Anfang August in die benachbarte russische Region Kursk vorgedrungen und haben sich dort festgesetzt. Die Ukraine wehrt seit über zweieinhalb Jahren eine russische Invasion ab.