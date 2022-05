Papst wird Rosenkranz mit ukrainischer Familie beten

Anlässlich des Monats Mai, der der Muttergottes gewidmet ist, wird der Papst am kommenden Dienstag (31. Mai) mit einer ukrainischen Familie den Rosenkranz in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom beten.

"Der Papst will der Welt, die unter dem Konflikt in der Ukraine leidet und durch die Gewalt der vielen noch aktiven Kriegsschauplätze tief verwundet ist, ein Zeichen der Hoffnung geben", berichtete der Vatikan. "Als Zeichen der Verbundenheit mit denjenigen, die am meisten von diesen tragischen Ereignissen betroffen sind, wurde auch eine ukrainische Familie eingeladen, mit dem Papst den Rosenkranz zu beten", teilte der Päpstliche Rat für die Neuevangelisierung mit. Franziskus und die ukrainische Familie werden den Rosenkranz vor der Statue der Maria Regina Pacis in der Basilika Santa Maria Maggiore beten. Die Statue wurde von Benedikt XV. bei dem Bildhauer Guido Galli, dem damaligen stellvertretenden Direktor der Vatikanischen Museen, in Auftrag gegeben, um die Muttergottes um ein Ende des Ersten Weltkriegs im Jahr 1918 zu bitten. An der Zeremonie anwesend sein werden Kinder, die in den vergangenen Wochen ihre Erstkommunion und Firmung hatten, Pfadfinder, Familien der ukrainischen Gemeinschaft in Rom, Mitglieder des vatikanischen Gendarmeriekorps und der Schweizergarde sowie Mitglieder der römischen Kurie. Das Gebet wird live auf den offiziellen Kanälen des Heiligen Stuhls übertragen.