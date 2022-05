Der russische Präsident Wladimir Putin und seine mutmaßliche Geliebte sollen mehrere Kinder haben.

2018 kam die angebliche Affäre zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin (69) mit der um 31 Jahren jüngeren Ex-Turnerin Alina Kabajewa erstmals ans Licht. Damals behauptete ein russische Zeitung, dass Putin eine Liaison mit der Olympia-Siegerin und Weltmeisterin führe.

Um Russlands Präsidenten Wladimir Putin und seine mutmaßliche Geliebte Alina Kabajewa gibt es immer wieder zahlreiche Gerüchte. So soll sie der Grund für sein Ehe-Aus und die Mutter weiterer Kinder Putins sein. Putin und Kabajewa ließen entsprechende Behauptungen stets dementieren. Ein angeblicher Freund einer Schweizer Gynäkologin will jetzt die wahre Geschichte kennen.

Putin hat geheime Söhne mit Geliebter

Die beiden sollen gemeinsame Kinder haben, so die Quelle. Ein angeblicher Freund von Kabajewas Gynäkologin sprach mit dem Schweizer "Tagesanzeiger" und erklärte, dass eine Schweizer Gynäkologin mit russischen Wurzeln Kabajewa bei der Geburt von zwei Söhnen medizinisch begleitet habe.

Laut der namentlich nicht genannte Quelle, die der "Tagesanzeiger" als "vertrauenswürdig und gut informiert" beschreibt, sei das erste Kind 2015 in der Tessiner Klinik Sant' Anna in der Schweiz zur Welt gekommen. Der zweite Sohn soll der Quelle zufolge 2019 in Moskau geboren sein.