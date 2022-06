"Putin hat kein langes Leben mehr vor sich"

Der ukrainische Geheimdienstchef spricht über die „schwere Krankheit“ des Kreml-Chefs.

Wie krank ist Wladimir Putin wirklich? Schon seit Jahren wird über den Gesundheitszustand des russischen Präsidenten spekuliert – mit Beginn des Ukraine-Krieges haben die Gerüchte nun deutlich zugenommen. Putin soll dabei an Krebs, Parkinson oder Demenz erkrankt sein – Beweise gibt es allerdings keine.

Angebliche Beweise

Der ukrainische Geheimdienstchef gibt nun in einem Interview an, über den Gesundheitszustand des Kreml-Chefs Bescheid zu wissen. Im Gespräch mit „USA Today“spricht Kyrylo Budanow von einer „schweren Krankheit“, an der Putin innerhalb von zwei Jahren sterben wird. Budanow beruft sich dabei auf Informationen ukrainischer Spione, die auch Belege für Putins Krankheit gewinnen konnten. Diese Beweise bleibt der Geheimdienst-Chef aber schuldig.

Der Kreml hat Gerüchte über eine ernsthafte Erkrankung des russischen Präsidenten wiederholt zurückgewiesen. „Ich glaube nicht, dass vernünftige Menschen in dieser Person Anzeichen einer Krankheit oder eines Leidens sehen können“, so Außenminister Sergej Lawrow.