Putin: Zivilisten müssen Gebiet um Cherson verlassen

US-Außenminister: Ukrainer können Region zurückerobern, "ich glaube, dass sie dazu in der Lage sind"

Die in Cherson lebenden Zivilistinnen und Zivilisten müssen das Kampfgebiet verlassen, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Freitag laut Reuters. Zuvor hatte sich US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zuversichtlich gezeigt, dass die Ukrainer noch von russischen Truppen besetzte Gebiete auf der Westseite des Flusses Dnipro und rund um die Stadt Cherson zurückerobern können. "Ich glaube, dass sie dazu in der Lage sind", sagte Austin am Donnerstag in Washington.

"Am wichtigsten aber ist, dass die Ukrainer selbst glauben, dass sie dazu fähig sind", fügte Austin hinzu. Westlichen Sicherheitskreisen zufolge bereitet indes Russland den Rückzug seiner Truppen aus Cherson vor. Die Russen hätten wohl entschieden, dass "die Stadt den Kampf nicht wert" sei, so ein hochrangiger Beamter einer westlichen Regierung am Donnerstag in einem Hintergrundgespräch vor Journalisten. Allerdings sei es immer möglich, dass sich die Militärführung kurzfristig umentscheide, auch wenn derzeit alles auf einen Rückzug hindeute, schränkte er ein.

Die USA spielen eine zentrale Rolle bei den Waffenlieferungen und anderen Hilfen für die Ukraine zur Verteidigung gegen den seit Februar laufenden russischen Angriffskrieg.

Cherson liegt am rechten Ufer des Dnipro (Dnepr) und war von Russland gleich zu Beginn des Angriffskriegs erobert worden. Ende September annektierte Kremlchef Wladimir Putin Cherson als eins von vier ukrainischen Gebieten auch offiziell für Russland. Die Lage der russischen Truppen westlich des Flusses hat sich aber gleichzeitig deutlich verschlechtert. Die ukrainischen Truppen haben systematisch die Nachschubwege der Russen über den Dnipro zerstört und rückten Anfang Oktober bei ihrer Gegenoffensive weiter auf die Stadt vor.