Putins Bluthund attackiert Kreml-Sprecher

Tschetscheniens Machthaber Ramsan Kadyrow ist sauer auf Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Der banale Grund dafür: „Putins Bluthund“ wurde vom russischen Präsidenten vor wenigen Tagen in den Rang eines Generalmajors befördert – Peskow hat ihm zu dieser Beförderung aber nicht gratuliert.

„Ich war überrascht, als sich Peskow nicht zu meiner Beförderung äußerte“, schreibt Kadyrow auf Telegram. Der Kreml-Sprecher setzte falsche Prioritären, so der tschetschenische Präsident weiter: „Wir müssen etwas dagegen tun.“

Kadyrov goes on a rant against Peskov, apparently over not congratulating him on becoming a Lt. General. Says his priorities are all screwed up, and "something must be done about that". Run, Dima, run. pic.twitter.com/Z2AjHjQNHI