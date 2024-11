Putins brutale Vergeltung: Russland schlägt mit aller Härte zurück

Grässliche Kriegsverbrechen nehmen zu: Im Netz kursiert derzeit ein Video, das zeigt, wie Russen ukrainische Soldaten nach deren Aufgabe erschießen.

Seit vergangenem Samstag setzt die Ukraine amerikanische Raketen ein, um Militärziele innerhalb Russlands zu treffen. So konnte die ukrainische Armee in den vergangenen Tagen erfolgreich zwei S-400-Systeme sowie mehrere Kampfflugzeuge und Helikopter zerstören. Diese Angriffe haben den Kreml schwer erzürnt, wie die "Bild"-Zeitung berichtete, woraufhin das russische Verteidigungsministerium ankündigte, "Vergeltungsmaßnahmen" einzuleiten.

Bereits am Dienstag wurde ein erschütterndes Video veröffentlicht, das russische Soldaten zeigt, wie sie fünf ukrainische Soldaten hinrichten. Diese hatten sich ergeben und lagen mit erhobenen Händen am Boden. Während einer versuchte, mit den Russen zu verhandeln, wurden seine Kameraden mit gezielten Schüssen in den Nacken ermordet. Das erschütternde Massaker löste weltweit Entsetzen aus.

Noch am selben Tag griff die russische Armee mit Tornado-S-Raketen die Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine an. Dabei wurden eine Autowerkstatt, ein Kindergarten und mehrere Gebäude getroffen. Zwei Zivilisten verloren dabei ihr Leben. Sumy liegt nur 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Experten befürchten, dass Putins Rache noch lange nicht beendet ist. In den kommenden Tagen wird ein massiver Luftangriff auf die ukrainische Infrastruktur erwartet, bei dem möglicherweise auch schwere RS-26-Mittelstreckenraketen zum Einsatz kommen könnten.