Rätsel um Ukraine-Getreidefrachter »Razoni«

Jetzt liegt das Schiff im türkischen Hafen Mersin, Kapitän wartet vorerst ab.

Tripoli. Die „Razoni“ war das erste ukrainische Schiff, das den ukrainischen Schwarzmeerhafen Odessa verlassen durfte. 26.000 Tonnen Mais sollten in den Libanon gebracht werden. Am Samstag änderte die „Razoni“ plötzlich den Kurs, stoppte die Fahrt an der türkischen Küste. Laut ukrainischer Botschaft im Libanon sprang der Käufer ab – unter dem Verweis auf eine wegen der Blockade zu lange Wartezeit von fünf Monaten. Ursprünglich hätte der Mais via Libanon nach Syrien weitergeliefert werden sollen. Jetzt wird nach einem neuen Käufer gesucht.