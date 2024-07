Raketenangriff auf Kiew: Auch Kinderkrankenhaus getroffen

Russland hat am Montag die ukrainische Hauptstadt Kiew in mehreren Wellen mit Raketen angegriffen. Dabei wurden laut ukrainischer Militärverwaltung fünf Menschen getötet – neun weitere Personen wurden bei dem Luftangriff verletzt. Etwa zwei Dutzend Explosionen mutmaßlich von Flugabwehrraketen waren zu hören. Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge gab es herabstürzende Trümmerteile in vier Stadtteilen sowie zahlreiche Notrufe.

People gather to clear up the debris of the attack in #Kyiv. The kids in that hospital were already fighting for their lives against severe health conditions. They didn’t need #russia to make it harder. My heart and soul is with the families, the doctors and the nurses. pic.twitter.com/6bPikalI5e