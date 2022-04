Russische Influencerinnen zerschneiden Chanel-Taschen

Die Luxusmarke Chanel verkauft nur Waren an Russen, die nachweisen können, dass sie außerhalb des Landes leben. Aus Protest zerschneiden Influencerinnen nun ihre Taschen.

Wie viele andere internationale Marken hat auch Chanel ein Zeichen gesetzt und boykottiert Russland-Geschäfte: Ihrem Ärger darüber lassen russische Influencerinnen nun auf Social Media Luft – indem sie ihre teuren Luxus-Handtaschen zerschneiden. "Wenn Chanel seine Kunden nicht respektiert, warum sollten wir Chanel respektieren?", fragt das russische Model Victoria Bonya etwa. Nach dem Zerschneiden der Tasche hält sie die Schere Richtung Kamera und sagt: "Bye-bye!"

Auch andere Luxus-Marken haben sich bereits aus Russland zurückgezogen – aber speziell die französische Marke Chanel ist aufgrund ihrer Popularität in dieser Zielgruppe im Visier der Influencerinnen. Zuvor hatte Chanel all seine Geschäfte in Russland geschlossen und auch den Onlineverkauf in das Land gestoppt. Die Influencerinnen werfen dem Label vor, "russenfeindlich" zu agieren.