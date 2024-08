Die russische Armee hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau den Ort New York in der Region Donezk im Osten der Ukraine erobert.

Die Truppen hätten "eine der größten Ansiedlungen in der Umgebung von Torezk, das strategisch wichtige Logistikzentrum Nowgorodskoje" unter ihre Kontrolle gebracht, teilte das Verteidigungsministerium unter Verwendung des zu Sowjetzeiten eingeführten Namens am Dienstag mit. Der auf deutsche Siedler zurückgehende Name New York wurde 1951 zugunsten von Nowgorodskoje abgeschafft. 2021 wurde er wieder eingeführt, nachdem ukrainische Aktivisten sich dafür eingesetzt hatten. Der Ort befindet sich etwa sechs Kilometer südlich von Torezk, das seit Wochen Ziel russischer Angriffe ist. Der Osten der Ukraine ist trotz der andauernden ukrainischen Offensive in der russischen Grenzregion Kursk weiterhin der Hauptschauplatz der Kämpfe zwischen Russland und der Ukraine. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte die Eroberung des gesamten Donbass, der die ukrainischen Regionen Donezk und Luhansk umfasst, zum obersten Ziel für die russischen Truppen erklärt.