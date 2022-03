Russischer Top-General in Ukraine getötet

In nur einer Woche verlor Russland im Kampf bereits den zweiten hochrangigen General.

Ukrainische Truppen haben den Generalmajor der 41. Armee, Vitaly Gerasimov (†44) in der Nähe von Charkiw getötet, das bestätigten nun auch russische Quellen. Gerasimov kämpfte in fast allen russischen Kriegen der letzten zwanzig Jahre und galt als treuer Putin-Anhänger.

Für Russlands Truppen ist der Tod Gerasimovs nicht der einzige schwere Verlust: Putin hat nun im Zuge des Einmarschs in die Ukraine schon den zweiten General verloren – innerhalb von nur einer Woche. Am 28. Februar wurde der 14-fach ausgezeichnete Generalmajor Andrei Sukhovetsky von einem Scharfschützen in der Nähe von Mariupol getötet.

Ein Vergleich mit den USA zeigt: In den letzten fünfzig Jahren wurde nur ein US-Generalmajor im Kampf getötet: Harold J. Greene, der 2014 in einer Militärbasis in Kabul von einem afghanischen Soldaten erschossen wurde.