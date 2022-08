Russischer Tourist verrät Flugabwehr-Stellungen auf der Krim

Ein russischer Krim-Tourist hat der Ukraine mit einem im Internet veröffentlichten Bild offenbar die Stellungen von russischen Flugabwehrraketen verraten. "Vielleicht sind wir zu streng mit russischen Touristen ... Manchmal können sie wirklich hilfreich sein. Wie dieser Mann, der Fotos bei russischen Flugabwehrstellungen bei Jewpatorija auf der besetzten Krim gemacht hat. Vielen Dank und weiter so!", machte sich das ukrainische Verteidigungsministerium auf Twitter über die Unachtsamkeit lustig.

Maybe we are being too hard on russian tourists… Sometimes they can be really helpful. Like this man taking pictures at russian air defense positions near Yevpatoria, in occupied Crimea. Thank you and keep up the good work! pic.twitter.com/bj5oEyXU0H