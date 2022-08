Russisches Munitionslager an Grenze brennt

Niemand sei verletzt worden, schrieb der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, auf Telegram. Den Angaben nach lag das Depot bei dem Dorf Timonowo, etwa 4,5 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Die Bewohner der Dörfer Timonowo und Soloti seien in Sicherheit gebracht worden, hieß es.

Ammunitions warehouse is burning and detonating in Belgorod region of Russia pic.twitter.com/AVqR956M1X

An ammunition depot is on fire in Timonovo, 30 km from the Ukrainian border in Russia's Belgorod Oblast



Oblast governor Gladkov says residents of Timonovo & neighboring village are being evacuated https://t.co/rorUwviRRC



????️https://t.co/Z1D37MItpr pic.twitter.com/rTy9UMxVZj